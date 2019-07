A plecat de acasă să muncească pentru a-și întreține familia, dar și-a găsit sfârșitul în mașină.

Un șofer de TIR din România și-a găsit sfârșitul în cabină. Bărbatul a suferit un infarct, în timp ce se afla într-o parcare din Olanda.

Colegii bărbatului și familia au transmis multe mesaje de condoleanțe și nu își pot explica cum bărbatul s-a stins din viață atât de devreme.

TRAGEDIE ÎN SHOWBIZ: FLORIN PASTRAMĂ A ANULAT NUNTA! A FĂCUT INFARCT! DIN NEFERICIRE, BRIGITTE... (GALERIE FOTO)

"Ieri am primit cea mai tristă veste din viața mea, cumnatul meu ai plecat și ne-ai lăsat cu sufletul îndurerat pe toți. Am primit de la viață a doua lovitură, înainte ne-a luat Dumnezeu pe tata acum pe tine Viorele. Măcar tata avea o vârstă, dar tu erai tânăr, ai lasat in sufletul nostru o mare tristețe și copiii tăi au rămas fără tăticul lor. Dumnezeu să te odihnească în pace și o să rămâi veșnic în sufletele noastre, nu te vom uita Viorele, Dumnezeu să te odihnească în pace!!", a scris cumnatul bărbatului, pe Facebook notează spynews.ro.