Când sunt Moșii de vară 2019. Ce este bine să dai de pomană. Superstiții Moșii de vară

Daca te intrebi cand sunt Mosii de vara 2019, vei primi rapsunsul si toate informatiile utile in cele ce urmeaza.

In sambata Rusaliilor, se pomenesc Mosii de Vara, unul dintre cele mai importante momente dedicate cultului mortilor. In credinta populara se zice ca sufletele mortilor parasesc mormintele in Joia Mare si zboara slobode timp de 50 de zile, apoi se intorc in lumea subterana in sambata Rusaliilor. Pentru ca aceasta reintoarcere sa se desfasoare fara incidente, oamenii savarseau rituri de induplecare si de imbunare a spiritelor mortilor: impodobeau gospodariile si mormintele cu ramuri de tei si faceau pomeni fastuoase.

Cum anul acesta duminica Rusaliilor este in 16 iunie, Mosii de vara 2019 sunt sambata, 15 iunie.

Cu aceasta ocazie, in toate bisericile ortodoxe se vor oficia Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuti la cele vesnice. In Sambata dinaintea Duminicii Pogorarii Duhului Sfant (sambata Rusaliilor), Biserica face pomenirea generala a mortilor, rugandu-se pentru ei, prin rugaciunile si cantarile inscrise in slujba zilei din Penticostar, pentru ca si ei sa se bucure de darurile Sfantului Duh, a Carui pogorare este praznuita in duminica urmatoare.

Ce se da de pomana de Mosii de vara 2019

Tot ceea ce se da de pomana de Mosii de Vara trebuie sa fie nou si proaspat. De Rusalii se obisnuieste sa se imparta in vase de lut (cani, strachini) pictate cu motive florale. De mancare se gateste orez cu lapte sau gris cu lapte, iar canile sunt umplute cu vin, apa sau lapte. In unele sate bucovinene „Mosii de vara” incep inca in dimineata sambetei de Rusalii, cand pomenile amintite mai sus se trimit pe la casele vecinilor.

Dar ritualul de pomenire are loc mai ales in cimitire, unde mormintele sunt curatate si impodobite din timp iar lumanarile ard intreaga perioada in care se desfasoara ceremonialului de pomenire. Impacarea sufletelor mortilor si intoarcerea lor fara incidente in morminte depind de bogatia ofrandelor (pomenilor) si de respectarea ritualului.

Daca in ziua Mosilor de Vara se scoate apa din fantana, oamenii lasa un ban langa aceasta pentru cei morti.

Mormintele trebuie curatate, ingrijite din timp si aprinse lumanari. In unele zone geografice mormintele se impodobesc cu ramuri de tei sau nuc.

Citește continuarea articolului pe SFATULPARINTILOR.RO.