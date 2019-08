MUNCA LA NEGRU, ÎN PRIMĂRIE! Edilul spune că totul este legal (VIDEO)

Primăria Maşloc din judeţul Timiş este acuzată de inspectorii ITM că au angajat 13 muncitori fără forme legale. Aurtorităţile spun că deşi i-au atras atenţia primarului că încalcă legea, acesta nu a luat măsuri aşa că s-a ales cu o amendă de 200 de mii de lei.

NUNTA ANULUI ÎN ROMÂNIA! SIMONA HALEP A FOST DATĂ DE GOL! ALESUL ESTE CELEBRUL MILIONAR

Inspectorii spun că primăria nu avea dreptul legal să angajeze zilieri pe care şă îi treacă într-o evidență. Lega cere ca să fie angajaţi cu contract de muncă, prin care se plătesc toate dările către stat. Autorităţile spun că legea trebuie respectată în primul rând de instituţiile statului. Iar în cazul în care vor să utilizeze zilieri o pot face, dar prin intermediul unor societăţi comerciale.

AU APĂRUT IMAGINI EXPLOZIVE DE LA NUNTA ANULUI! ASTA E PREA DE TOT

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.