ATAC ARMAT în Teleorman: Mai mulţi muncitori, ÎMPUȘCAŢI de un tânăr (VIDEO)

Scenele halucinante au avut loc joi într-o localitate din Teleorman.

Tânărul, în vârstă de 30 de ani, a început să tragă cu puşca în muncitorii care lucrau la casa vecinilor, după ce aceştia l-ar fi jignit, în timp ce trecea pe lângă construcţie.

El le-ar fi atras atenţia să nu mai facă atâta zgomot, însă ar fi fost expediat cu comentarii acide.

Ajungând acasă, tânărul s-a dus glonţ în pod, unde ţinea o puşcă cumpărată cu mai mult timp în urmă, dar care nu fusese niciodată folosită.

A luat arma, s-a instalat pe acoperişul unui hambar de lângă casa sa, apoi a început să tragă în muncitori. Oamenii au fugit din calea puștii, însă unul dintre ei a fost nimerit.

Cei care au alertat autorităţile au fost vecinii. Zona a fost împânzită de echipaje de salvare.Victima a fost transportată de urgență la spital, iar medicii spun că este în stare stabilă.

Individul a fost încătuşat de poliţişti şi dus la audieri. Pe numele său a fost deschis un dosar penal. Potrivit unor surse judiciare el nu deținea permis de port armă.

