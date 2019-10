"Cuc - păcăliciul constructorilor de pe autostrada Sebeș-Turda". Cum mută muncitorii balast dintr-un loc în altul în așteptarea vizitei ministrului. Pe larg, în emisiunea "Drumurile noastre" pe B1TV (VIDEO)

România continuă să se facă de râs în domeniul infrastructurii! Încercând să îngrașe porcul în ajun, ministrul Răzvan Cuc s-a gândit să facă o vizită pe șantierul autostrăzii Sebeș-Turda pentru a arătat ce a făcut el în mandatul care se termină.

Doar că, în așteptarea vizitei ministrului Transporturilor, muncitorii au fost trimiși să mimeze că lucrează pentru ca totul să iasă ca la carte. Jurnalistul Ștefan Etveș a prezentat o filmare cu un muncitor care arată cum tot ce se întâmplă este să se mute balast dintr-un loc în altul în așteptarea lui Răzvan Cuc.

