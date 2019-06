Politologul Alina Mungiu-Pippidi a subliniat, marți seară, rolul foarte mare pe care îl au serviciile secrete în politica românească și a arătat că acestea vor decide totul privind alegerile prezidențiale, afirmând că generalii se joacă acum cu președinte Iohannis prin a ridica tot felul de posibili contracandidați.

"Generalii vor avea alegerile prezidențiale în mână. Ei vor hotărî dacă îl lasă numai pe Iohannis au îi arată pisica cum o fac de săptămâni întregi. Și îi spun, uite Cioloș, uite Kovesi. Nu ești chiar așa de liniștit cum îți poți imagina", a declarat Alina Mungiu-Pippidi, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

Aceasta a mai explicat că serviciile secrete i-au arătat lui Iohannis cum controlează jocurile încă de la începutul mandatului odată cu dosarul penal deschis consilierului prezidențial George Scutaru.

"Eu știu dacă Iohannis e 100% dependent de servicii, dacă era 100% dependent la început mai trebuia domnul Scutaru umflat din săptămâna trei și băgat la închisoare? Domnul Scutaru a fost clarificat de serviciile secrete, ei l-au lăsat pe Iohannis să îl angajeze pe postura de consilier de securitate națională. Serviciile prin acea mișcare l-au avut la mână pe noul președinte Klaus Iohannis, pe care l-am avertizat că George Scutaru e vulnerabil", a subliniat Alina Mungiu-Pippidi.

