Tragedie în județul Mureș: Trei copii au murit într-un incendiu (VIDEO)

Tragedie în localitatea mureșeană Archita. Trei copii au pierit într-un incendiu ce cuprinsese camera în care se aflau. Ei au fost lăsați singuri în casă, în timp ce mama lor hrănea animalele în curte.

”Din nefericire, în interiorul camerei în care s-a produs incendiul au fost surprinşi 3 copii: unul de 10 luni, unul de 2 ani şi 10 luni, unul de 4 ani”, au declarat reprezentanţii ISU Mureş, pentru Digi24.

Incendiul a pornit de la sobă lăsată nesupravegheată şi deschisă. Lângă ea era patul pe care stăteau copiii. Cei trei au fost găsiți inconştienţi şi cu arsuri din cauza flăcărilor. Medicii s-au chinuit în zadar să-i salveze.

Lăsarea copiilor singuri în încăperi în care sunt mijloace de încălzit în funcţiune este interzisă, reamintește ISU Mureș.

