Toamna se numără bobocii și... se pun murăturile. Mai nou însă, borcanele vor fi pline doar în cazul celor cu dare de mână, relatează B1TV.



Seceta din timpul verii și organizarea defectuoasă din piețele bucureștene au crescut alarmant prețurile pentru gogoșari și castraveți. În unele cazuri, prețurile chiar s-au dublat.

