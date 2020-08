Muzeul Copiilor a fost inaugurat în Capitală. Gabriela Firea: Nu este doar o zonă în care copiii se relaxează și se joacă, pot să și învețe aici (VIDEO)

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, marți, deschiderea Muzeului Copiilor, un proiect unic în România.

”Avem la București un muzeu unic în țară, un muzeu al copiilor. Mai ales în această perioadă de pandemie s-a dovedit faptul că nu mai este suficient să ducem copiii doar la școală, avem nevoie și de zone de interactivitate. Aici se poate învăța privind, studiind, punînd ăntrebări și observând tot ceea ce se întâmplă”, a declarat Firea la inaugurarea spațiului din București.

În acest muzeu, cei mici se vor putea juca, dar vor avea ocazia să își îmbogățească cunoștințele în mai multe domenii.

”Sunt mai multe domenii de învățare reprezentate în Muzeul Copiilor, fie că este vorba despre știință, despre istorie, despre geografie.

Nu este doar o zonă în care copiii se relaxează și se joacă, dar pot să și învețe.

Deși capacitatea este de 350 de persoane care pot să fie simultan în Muzeul Copiilor, date fiind condițiile de pandemie, ar putea, potrivit legii, să fie pest 170 de persoane în același timp, în muzeu, dar tocmai pentru securitatea copiilor și a părinților sau bunicilor, ne-am stabilit la cifra de 100, deci în același moment, pot să fie 100 de vizitatori în Muzeul Copiilor. El se deschide încă de astăzi de după-amiază. Înscrierile se pot face pe noua platformă a Primăriei Capitalei, pmb.ro”, a mai spus Gabriela Firea.

