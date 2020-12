Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Ziua Naţională: "Românie dragă, mi-e dor de tine" (VIDEO)

Cu ocazia Zilei Naționale, marea campioană Nadia Comăneci a transmis un mesaj emoționant pentru români. Marea glorie a gimnasticii trasmite la mulţi ani românilor şi precizează că speră să ajungă în ţară cât mai curând.

"Românie dragă, mi-e dor de tine şi de ai mei. Astăzi este o zi de sărbătoare. De aici de departe vă transmit multă, multă sănătate, bucuriii alături de cei dragi, lumină, respect, să trecem cu bine de această pandemie şi să ne revedem în ţară curând. La mulţi ani, dragi români. La mulţi ani, România!", este mesajul transmis de Nadia Comâneci.

Într-un recent interviu pentru Le Monde, Nadia a declarat că nu consideră că gimnastica i-a furat anii de tinerețe, având în vedere că e singura viața pe care a trăit-o:

„Nu consider că mi-a fost furată copilăria și adolescența, din moment ce e singura viață pe care am cunoscut-o și pe care vreau să o duc. Îi voi fi întotdeauna recunoscătoare mamei mele, ea este cea care m-a dus într-o zi la sală.

Priviți ce înseamnă viața mea: tot ce mi s-a întâmplat mi-a permis să fiu acolo unde sunt azi. Sigur, am avut momente dificile, ca oricine, dar am trecut peste aceste încercări, pentru că mă straduiesc mereu să fiu pozitivă și să iau ceea ce este mai bun din ce ni se întâmplă. 73 a fost numărul meu de concurs, 7x3=21, reprezentând a XXI-a ediție a JO, la Montreal. Am luat șapte note de zece, trei medalii de aur. 7+3=10”.