Nadia Comăneci, mesaj pentru români, de Ziua Națională (VIDEO)

Urări pentru români de Ziua Naţională au venit şi de la Nadia Comăneci.

Fosta mare gimnastă a vrut să fie alături de românii din ţară, de Ziua Națională, așa că le-a transmis un mesaj pe Twitter.

„Astăzi este o zi frumoasă, o zi istorică, o zi de sărbătoare pentru toţi românii. Vă doresc multă, multă sănătate şi bucurii. La mulţi ani, români! La mulţi ani, România!”, a transmis Nadia Comăneci, într-un clip postat pe Twitter.

