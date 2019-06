Momentele comice în vineri dimineaţă în Gara de Nord din Bucureşti.

Controlorul trenului care face legătura între Capitală şi Târgovişte a fost uitat pe peron. Conducotrul nu l-a observat şi a pus garnitura în mişcare.

Totul a fost filmat iar imaginile au ajuns acum în mediul online.

