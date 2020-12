Navă cu 12 navigatori sirieni la bord, abandonată în Portul Constanţa. Ce s-a întâmplat cu marinarii

O navă cu 12 navigatori sirieni la bord a fost abandonată în Portul Constanţa, marinarii fiind neplătiţi de peste un an, proviziile, pe sfârşite, iar combustibilul, terminat.

Navă sub pavilion Panama, abandonată în Portul Constanţa

Potrivit Sindicatului Liber al Navigatorilor, citat de News.ro, nava Ali Bey, sub pavilion Panama, este abandonată cu 12 navigatori sirieni la bord în Portul Constanţa.

Nava nu are combustibil, mâncarea este pe sfârşite, iar salariile sunt restante de peste un an, iar un marinar are de primit salarii din ultimii doi ani.

În caz, Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF) România şi Administraţia Porturilor Maritime Constanţa au găsit o soluţie temporară pentru alimentarea cu energie de la cheu.

Pe de altă parte, Autoritatea de Pavilion şi clubul de asigurare nu au intervenit încă, deşi au fost notificate de inspectorul ITF România încă din data de 2 decembrie.

„Eu personal am informat şi administraţia din Panama şi clubul de asigurare despre situaţia de aici şi le-am cerut să îşi îndeplinească obligaţiile din Convenţia MLC 2006, în conformitate cu Certificatele semnate pentru această navă. Este o situaţie inacceptabilă”, a transmis inspectorul ITF România şi liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, conform de sursei citate.