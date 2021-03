Nava GSP Falcon, operațiune de salvare la Marea Neagră: Au fost salvați 10 din cei 13 ucraineni de pe nava scufundată joi dimineață (FOTO, VIDEO)

Nava Volgo Balt 179, care opera sub pavilion de Insulele Comore și care avea la bord 13 cetățeni ucraineni, este scufundată în Marea Neagră, a anunțat Grupul Servicii Petroliere (GSP), care a precizat că toate cele 10 persoane salvate se află în spitalul navei GSP Falcon și primesc îngrijirile necesare, iar operațiunea de salvare continuă.

GSP Falcon a recepționat un mesaj de urgență de la nava Volgo Balt 179, joi dimineață, la ora 4.40. Potrivit GSP, „operațiunea de salvare a început fără întârziere, în condiții meteo deosebit de dificile”, cu vânt de 50 de km pe oră și valuri de patru metri.

Două persoane au decedat, iar un membru al echipajului nu a fost găsit până în acest moment, fiind căutat în continuare în apele Mării Negre.

„Marinarii salvați vor fi transportați la dana de pasageri din Portul Constanța, la finalizarea operațiunilor de salvare. Nava Volgo Balt 179 este scufundată. Echipajul navei este format din 13 persoane, 12 bărbați și o femeie, toți cetățeni ucraineni. Cele zece persoane salvate se află în spitalul navei GSP Falcon și primesc toate îngrijirile necesare. Un membru al echipajului nu a fost găsit până în acest moment. Operațiunea de salvare continuă. Vom reveni cu detalii”, a anunțat GSP, la ora 10.30.

Victor Marina, comandantul GSP Falcon, este cel care conduce operațiunile de salvare.

