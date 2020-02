Noi imagini cu nava adusă la mal, după 4 luni de când s-a răsturnat în Portul Midia. „O operațiune desosebit de complexă” (VIDEO)

Noi imagini cu nava Queen Hind, adusă la mal după patru luni de când s-a răsturnat în Portul Midia. Operaţiunea a fost una extrem de dificilă, a transmis compania care s-a ocupat de repunerea vasului pe linia de plutire. Următorul pas va fi scoaterea cadavrelor de animale aflate încă la bord, informează B1 TV.

Pentru readucerea la mal a navei Queen Hind, compania GSP a folosit cea mai mare macara maritimă din bazinul Mării Negre şi mai multe barje. Peste 100 de angajaţi ai companiei, printre care şi 20 de scafandri, au lucrat non-stop pentru repunerea navei pe linia de plutire.

