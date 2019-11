Mamă și fiul ei, spulberați de o mașină, în județul Neamț. Șoferul a încercat să evite o bătrână care traversa neregulamentar (VIDEO)

Accident teribil în localitatea Săbăoani, judeţul Neamţ. O mamă şi fiul ei au murit spulberaţi de un şofer care a încercat să evite o femeie de 80 de ani ce traversa neregulamentar. Poliţiştii continuă cercetările într-un dosar penal, care vizează uciderea din culpă şi vătămarea corporală din culpă, informează B1 TV.

Nenorocirea s-a produs vineri, în apropierea sensului giratoriu de la Castelul de Apă, spre Suceava. Potrivit poliţiştilor, un şofer de 39 de ani din Bacău, ce şi se îndrepta către Suceava, a virat stânga pentru a evita impactul cu o localnică de 80 de ani, care traversa strada printr-un loc nepermis. Însă, în acel moment, tânărul de 39 de ani a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a pătruns pe contrasens şi a spulberat un alt autoturism, în care se afla un tânăr de 18 ani din Barticeşti - şoferul - şi mama acestuia, de 38 de ani.

