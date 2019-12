Fetiţă bătută cu mătura şi umilită de propria mamă. „Nu mai da, nu mai da!” (VIDEO)

Val de anchete în județul Neamț, după ce au fost făcute publice imagini cu o fetiță de doar șase ani care a fost bătută cu mătura și umilită de propria mamă. Scenele șocante au fost filmate de o prietenă a mamei, care se amuza în timp ce femeia îşi pedepsea copila, notează B1 TV.

Mama: „De ce, de ce?”

Fetiţa: „Nu mai da, nu mai da!”

Polițiștii, dar și reprezentanții Protecţiei Copilului fac verificari după ce tatăl fetiței, de care mama este despărțită, a văzut imaginile și le-a făcut publice. Le-a postat pe Facebook, pentru că bărbatul este plecat din ţară.

Părintele nu a suportat să vadă cum propria fiică este bătuta cu sălbaticie de cea care i-a dat viață.

