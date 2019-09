Tragedie în localitatea Poiana Teiului, din judeţul Neamţ. O mamă şi cei doi copii ai săi au sfârşit, după ce a luat foc centrala care le încălzea casa. Acoperişul, un etaj şi o magazie s-au făcut scrum.

Nenorocirea s-a produs puţin după ora 23.00. Femeia, care avea 30 de ani, era singură acasă, cu cei doi copii. Se făcuse frig, aşa că a decis să facă focul.

Centrala locuinţei mergea cu rumeguş. La un moment dat, totul a fost cuprins de flăcări. Vecinii au fost cei care au văzut că arde şi au sunat la 112.

Pompierii au ajuns, de urgenţă, la locul incendiului cu mai multe autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară, dar şi două ambulanţe SMURD.

Pentru tânăra familie nu s-a mai putut face, însă nimic. Mama, fetiţa de 7 ani si băietelul de 2 ani, au sfârşit tragic.

Când a văzut ce s-a întâmplat, tatăl a avut nevoie de intervenţia medicilor.

