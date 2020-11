Nelu Tătaru, despre lipsa medicamentului Siofor: Am fost asiguraţi că în luna noiembrie şi în luna decembrie firma producătoare ne va aduce cantităţi crescute

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, la Realitatea Plus, că până la sfârşitul anului producătorul medicamentului Siofor, administat persoanelor diagnosticate cu diabet, va livra cantităţi crescute în România.

"Sioforul, ca şi medicament, deşi avem alternative la el în acest moment, încă cinci alternative, dar pacientul s-a obişnuit cu Sioforul, nu are efecte secundare. Noi am făcut o informare vis-a-vis de acest medicament şi alternativele la acest medicament, dar în acelaşi timp am vorbit şi cu firmele producătoare să aducem acel medicament, Siofor, cu care pacientul este obişnuit şi nu are, poate, efectele secundare pe care, poate, le are la alternative. Am fost asiguraţi că în luna noiembrie şi în luna decembrie firma producătoare ne va aduce cantităţi crescute.

Dar în acelaşi timp îndemn şi distribuitorii ca pentru cantităţile care ajung în ţară să ajungă, totuşi, la toate farmaciile cu circuit deschis pentru a putea ajunge şi la pacientul care este obişnuit să meargă la farmacia lui să-şi ia acele medicamente şi să nu fie nevoit să-şi facă acele stocuri, de teama că nu le va mai avea”, a spus acesta, la Realitatea Plus.

Ce spune despre vaccinul antigripal

Acesta spune că alte 600.000 de doze de vaccin gripal dintre cele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii pentru vaccinarea gratuită a categoriilor de pacienţi aflaţi la risc au fost trimise către medicii de familie.

"Chiar astăzi s-au mai dat 500.000 de doze, plus 100.000 de doze suplimentar către DSP-uri să le îndrume către medicii de familie, iar spre sfârşitul săptămânii, începutul săptămânii viitoare va mai fi încă o tranşă de 500.000 de doze, rămânând ca spre sfârşitul lui noiembrie şi începutul lui decembrie să vină restul de doze până la 2.970.000 de doze care le-am achiziţionat pentru desfăşurarea vaccinării prin medicii de familie şi în spitale”, a declarat Nelu Tătaru, luni seară, la Realitatea Plus.

"Recomandarea mea este să ne vaccinăm tocmai pentru siguranţa pe care ne-o dă un vaccin şi nu o trecere prin boală”, a afirmat ministrul.