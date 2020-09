Nelu Tătaru: Adeverința de revenire în colectivitate se va prezenta și pe parcursul primei săptămâni de școală. Avizul epidemiologic se dă doar atunci când elevul lipsește trei zile de la școală pentru o cauză medicală (VIDEO)

Elevii trebuie să obțină de la medicul de familie o adeverință pentru înscrierea în colectivitate, necesară la începerea noului an școlar. Ministerul Sănătății a transmis către Direcțiile de sănătate publică din țară modelul standard de adeverință medicală. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, că această adeverință poate fi prezentată la unitățile de învățământ în prima săptămână a noului an școlar, în timp ce un aviz epidemiologic trebuie dat de medic în cazurile în care un elev lipsește trei zile de la școală pentru o cauză medicală.

”În ultimele zile au fost discuții intense cu medicii de familie, cu personalul din învățământ și cu ministrul Educației. În acest moment este sigur că ce prezintă patologie cronică va primi o recomandare de la medicul de familie sau medicul curant, atestând această patologie cronică și poate beneficia de învățământul online, nu va merge la școală.

Adeverința sau avizul epidemiologic se dă doar atunci când lipsește trei zile de la școală pentru o cauză medicală, ceea ce nu credem că este cazul în acest moment. Acea adeverință de revenire în colectivitate, care se dă la începutul fiecărui ciclu se va prezenta, dar se va prezenta și pe parcursul primei săptămâni de școală pentru a da posibilitatea medicilor de familie să poată consulta și evalua toți copiii”, a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat cât timp este valabil acest document prin care medicul validează starea de sănătate a unui copil, ministrul Sănătății a răspuns: „Statustul de sănătate al fiecărei persoane se poate modifica de la o zi la alta, de aceea, noi am stabilit, la școală și acel triaj observațional, în fiecare dimineață, completat, la nevoie, de un triaj epidemiologic”.

De asemenea întrebat dacă apariția unui caz de infectare cu coronavirus poate face ca o școală să treacă de la scenariul galben sau verde, la cel roșu, Nelu Tătaru a explicat: "Nu. Adaptabilitatea se face din punct de vedere epidemiologic, dar și al structurii școlii și al personalului existent. După cum am spus, se poate să apară un caz infectat într-o singură clasă și atunci cazul merge la o unitate spitalicească, iar ceilalți copii merg în carantină 14 zile și se închide clasa. Când avem trei copii din trei clase diferite cu infecție SARS-COV-2, ei merg la spital, ceilalți merg în carantină la domiciliu și se închide școala".

Totodată, rugat să transmită un mesaj cadrelor didactice în vârstă care sunt îngrijorate de ce se poate întâmpla odată cu realuarea cursurilor, ministrul Sănătății a spus: ”Măsurile de precauție, portul măștii, distanțarea, dezinfectantul sunt măsuri care reduc riscurile foarte mult. Am lăsat aici la latitudinea profesorilor care au o anumită vârstă sau comorbidități, de a solicita să desfășoare nvățământul online, după cum, și pentru copiii care au casă părinți sau rude vârstince să poată desfășura activitatea online”.

