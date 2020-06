Nelu Tătaru: Al doilea val al epidemiei de coronavirus ar putea avea loc după 15 octombrie / Și asimptomaticii pot transmite virusul / Majoritatea victimelor aveau comorbidități (VIDEO)

Ministrul Sănătății a declarat, pentru B1 TV, că este posibil ca al doilea val de infectări cu coronavirus să aibă loc după 15 octombrie, odată cu răcirea vremii. Studiul de seroprevalență, ce va fi efectuat în vară la nivelul întregii țări, va arăta gradul de imunizare a populației. Nelu Tătaru a mai susținut că și persoanele infectate cu COVID-19, dar care nu au simptome, pot răspândi virusul. Ministrul a mai afirmat, totodată, că majoritatea victimelor epidemiei aveau afecțiuni preexistente.

Nelu Tătaru a declarat, pentru B1 TV, că, potrivit evaluărilor, un al doilea val de infectări cu SARS-CoV-2 s-ar putea produce după 15 octombrie. Acesta a mai precizat că studiul de seroprevalență, ce se va desfășura în perioada iunie - septembrie la nivel național, va arăta gradul de imunizare a populației și ar putea previziona amploarea celui de-al doilea val al epidemiei.

„Dacă e să ne luăm după niște evaluări, ne gândim după 15 octombrie, odată cu răcirea vremii, să apară. Studiul de seroprevalență pe care îl facem în această vară ne va arăta și rata de imunizare a populației și poate previziona și un viitor val și amploarea acestuia”, a declarat ministrul Nelu Tătaru, pentru B1 TV.

Despre acest subiect au vorbit, pentru B1.RO, și profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS și președintele Societății Române de Microbiologie, medicul Virgil Musta, şef de Secţie la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”.

Ministrul Nelu Tătaru a mai declarat apoi că manifestarea bolii ține de foare mulți factori.

„Ține de organismul în care se produce acesta, comorbiditățile, imunitatea scăzută, organisme subnutrite. Ține foarte mult de contexul în care apare, de comunitatea în care ne aflăm ca transmitere accentuată. Ține foarte mult de momentul în care îl depistăm ca infecție, ca patologie. Avem foarte multe forme asimptomatice sau cu simptome ușoare, pe care le putem identifica sau nu. Ei sunt transmițătorii liberi, chiar dacă se spune că nu sunt la fel de puternic transmițători ca cei care au simptome, care tușesc, care strănută. Inclusiv vorbirea este un fenomen de aerosolizare. Existența unui purtător sănătos într-un context, de exemplu căminele de bătrâni, cei instituționalizați neuropsihic sau spitalele, atunci vom avea o transmitere”, a explicat acesta, pentru B1 TV.

Ministrul a mai precizat că este posibil ca o persoană infectată cu coronavirus, dar asimptomatică să transmită virusul chiar foarte puternic.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.