Nelu Tătaru: ”Am avut 559 de focare desfășurate în întreaga țară”. Unde se formează cele mai multe focare de infecție (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat luni, pentru B1 TV, că cele mai multe focare de Covid-19 sunt formate la persoane din unitățile instituționalizate pentru bătrâni și copii, următoarele fiind cele din unitățile sanitare.

”Noile valori pe care le-am făcut până la sfârșitul lunii septembrie din august, am avut 559 de focare desfășurate în întreaga țară.Cele mai multe focare cu cele mai multe persoane infectate erau în unități instituționalizate pentru bătrâni și copii. Următoarele erau cele care se regăseau în unitățile sanitare și pe locul trei erau agenții economici. Dar aici se formau focarele, inițierea acestor focare veneau foarte mult din turism, reîntoarcerea din concedii, din transportul în comun, în general, pentru navetiști intra și inter județene, și evenimente”, a afirmat Nelu Tătaru.

