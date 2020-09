Nelu Tătaru: Am primit doar 46 de milioane din măștile pentru familiie defavorizate. Dacă nu ajung și restul în 15 zile, reziliem contractul. Firma interpretează într-un fel niște reguli (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, vineri, că 19 Direcții de Sănătate Publică din țară au pimit până acum puțin peste 46 de milioane de măști din cele 108 milioane destinate familiilor defavorizate. Acesta a precizat că firma care a câștigat licitația are la dispoziție 15 zile pentru a livra restul măștilor, altfel contractul va fi reziliat. Ministrul liberal al Sănătății a mai spus că reprezentanții companiei „interpretează într-un fel niște reguli” din contract. Nelu Tătaru a mai anunțat că a dispus efectuarea unei anchete interne în Minister, la Achiziții și la compartimentul Juridic, pentru a evalua acest contract.

„Încă din luna iunie, prin decizia Parlamentului, acele măști pentru familiile defavorizate au fost transferate de la Ministerul Muncii la Ministerul Sănătății. A început acea licitație, care a fost contestată și a durat 60 de zile. La trecerea perioadelor de contestație, 11 din cei 14 competitori care întruneau condițiile au încheiat contracte-cadru.

Primul competitor care a câștigat în baza prețului și a timpului de livrare a avut la rândul lui alte contestații. Când a trecut această perioadă de contestații, a început și un grafic de livrare.

Noi am notificat această firmă că nu a respectat nici acea constituire a garanției. Azi am făcut o nouă notificare că nu a respectat graficul de livrări. Avem un contract în care firma interpretează într-un fel niște reguli.

Am dispus o anchetă internă în Minister, la Achiziții și la compartimentul Juridic, pentru a evalua acest contract. 19 DSP-uri din țară au primit până în acest moment 46.000.665 de măști, urmând ca, din notificarea noastră, conform contractului, următoarea perioadă de 15 zile să fie cea în care trebuie livrată cantitatea. Dacă nu, se reziliază contractul”, a declarat, vineri, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

