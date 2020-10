Nelu Tătaru: Avem 1.050 de paturi de terapie intensivă complet dotate dedicate COVID / Boala ne-a învățat că este imprevizibilă / Cei care nu respectă regulile să se gândească la personalul din spitale, care se bate cu această pandemie (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a explicat că deși în acest moment la nivel național suntem într-o „ușoară creștere” ca număr de cazuri noi de COVID-19, ea este una „progresivă, nu exponențială”. În plus, spune el, evaluarea autorităților implica „o creștere relativă” a numărului de îmbolnăviri nou depistate, având în vedere că a fost „o lună destul de încărcată” și „o serie de reguli nu au fost respectate”.

