Nelu Tătaru: ''Avem nevoie de o comunicare mai agresivă și mai amplă pe partea de vaccinare. Dacă e să contorizăm ce se întâmplă, noi așteptăm o imunizare de 60-70%'' (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, în prezent, președinte Comisia de sănătate din Camera Deputaților, a vorbit pentru B1 TV despre campania de vaccinare.

Prezent marți seară în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, el a declarat că ar fi utilă o comunicare mai agresivă privind vaccinarea.

''După cum știți de acum două-trei săptămâni, Agenția Europeană a Medicamentului spunea că nu există legături directe, rămâne să mai vedem niște studii. În același timp, și astăzi avem sub aceeași formă prezentarea reacțiilor adverse pe care le putem găsi sau pune în legătură cu vaccinul de la AstraZeneca. Dacă bine ne aducem aminte, la începutul acestei perioade de vaccinări toată lumea aștepta AstraZeneca ca fiind o metodă tradițională, un virus atenuat, fără legătură cu ARN mesager. Vedem o schimbare totală. Cred că aici este și o lipsă de informare sau o politică de comunicare deficitară, dacă mă întrebați pe mine. Cred că această politică de comunicare o vedem și la Agenția Europeană a Medicamentului. Este un virus care este într-o continuă mișcare și modificare. Dacă e să contorizăm ce se întâmplă, noi așteptăm o imunizare de 60-70%. Această imunizare se poate face din vaccinare sau trecerea prin boală. În momentul acesta avem o competiție'', a spus Nelu Tătaru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.