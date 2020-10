Nelu Tătaru: Avem peste 400 de focare de coronavirus / Sunt 1.200 de paturi ATI pentru pacienții COVID-19, cu extensie până la 1.500 / Orice act medical e asigurat de CNAS, inclusiv pentru cei neasigurați (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a declarat, joi, că pe teritoriul României există 400 de focare de coronavirus, care sunt gestionate de autoritățile sanitare conform procedurilor. El a mai precizat că avem în acest moment 3.000 de paturi la Terapie Intensivă, cu personal specializat, dar acestea sunt pentru toți pacienții. Pentru bolnavii de COVID-19, avem 1.200 de paturi „cu extensie” la 1.500. Tătaru a mai ținut să precizeze că, acum, CNAS decontează toate tratamentele, indiferent dacă pacientul e asigurat sau nu.

„Este asigurat orice act medical de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru cetățenul român, în acest moment, inclusiv pentru cel neasigurat infectat SARS-CoV-2.

Știm de multe focare în această țară. Noi, de la începutul aceste pandemii, avem peste 400 de focare, în contextul în care fiecare focar e gestionat epidemiologic pentru fiecare caz în parte. Fiecare focar se gestionează pe cazuri clinice și pe cazuri de contacte. Fiecare caz pozitiv e la rândul lui gestionat ca un focar.

Sunt focare care se gestionează. Fiecare caz nou poate declanșa un focar.

La fiecare comunitate locală se aplică acele restricții sau măsuri în funcție de transmiterea în comunitate.

Există personal pentru paturile ATI. Ele au personal, dar cele 3.000 sunt și pentru patologie COVID, și pentru patologie non-COVID. Rămâne ca tot ce disponibilizăm sau extindem ca ATI să facem și echipe complexe, din cei care erau deja la ATI, plus cei din secții asemănătoare.

În această perioadă s-au desfășurat examenele de specialist pentru mai multe specialități și în ședința de Guvern de aseară, prin OUG, cei care nu pot fi angajați nicăieri vor fi angajați la spitalul MAI, Gerota. Sunt circa 200 de medici rezidenți și specialiști din 6 specialiști care vor fi detașați în aceste spitale.

Acum avem 1.200 de paturi (ATI) cu extensie până la 1.500”, a declarat ministrul Nelu Tătaru.

