Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că majoritatea noilor persoane diagnosticate cu noul coronavirus sunt recent venite din străinătate, mai ales din Franța. Ele nu au apucat să intre în contact cu alții, pentru că s-au aflat în izolare. Restul persoanelor sunt contacți ai unor contacți cu cei depistați pozitiv. Asta înseamnă că ei au fost găsiți în cadrul anchetelor epidemiologice.

„Avem persoane în carantină, care sunt testate și pozitivate. Sunt asimptomatice. Sunt cazuri noi venite din exterior, din Franța în general. Avem și cazuri care sunt contacții contacților, care erau într-o anchetă epidemiologică, tot asimptomatice. Atât timp cât am introdus de duminică măsura ca toți cei care vin din țări care au peste 500 de îmbolnăviri să intre în izolare, atunci putem spune că luăm aceste persoane dintr-o zonă izolată. Deci nu au apucat să facă transmiterea intracomunitară”, a explicat Nelu Tătaru, pentru B1 TV.

Întrebat în legătură cu deputatul Mircea Banias, depistat pozitiv deși susține că nu a luat contact direct cu niciunul dintre parlamentarii diagnosticați, secretarul de stat a răspuns: „E o anchetă epideologică ce va descoperi sursa”.

Întrebat dacă e în cercetare vreun caz de infectare intracomunitară, Tătaru a răspuns: „Au fost mai multe în cercetare. Gândiți-vă la cazurile de la Timișoara, Hunedoara, au fost destul de multe, dar au fost identificate și izolate. Cazul Gerota, cel din Parlament. Sunt internate, continuă ancheta epidemiologică pentru identificarea contacților”.

„Cei care vin din zonele roșii intră în carantină, cei care vin din zonele galbene sunt în izolare la domiciliu. Cetățenii care vin din state cu peste 500 de îmbolnăviri și nu sunt zone roșii intra în izolare voluntară la domiciliu”, a mai precizat Nelu Tătaru.

