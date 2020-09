Nelu Tătaru: Cei din Terapia Intensivă sunt cei care numără decedaţii

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că s-a făcut o evaluare a mortalităţii cauzate de coronavirus şi ”nu suntem chiar aşa de sus”. Totodată, acesta a mai afirmat că ”cei din Terapia Intensivă sunt cei care numără decedaţii, sunt cei în spatele cărora se dă cea mai mare luptă”.

Nelu Tătaru: Mortalitatea am evaluat-o în toată această perioadă. Nu suntem chiar aşa de sus

Ministrul Sănătății a afirmat, luni seară, la Digi24, că autoritățile au evaluat mortalitatea cauzată de noul coronoavirus în toată această perioadă și au constatat că ”nu suntem chiar aşa de sus”.

”Mortalitatea am evaluat-o în toată această perioadă. Chiar erau discuţii că în ultimele 2-3 săptămâni avem o mortalitate crescută, mai mare decât în UE. Atunci am făcut evaluarea pe tot parcursul acestei pandemii şi să vedem că nu suntem chiar aşa de sus, dar a venit o vară cu o relaxare, cu o transmitere comunitară accentuată, cu un număr mare de cazuri, cu o decompensare a patologiilor cronice pe care le aveau aceşti pacienţi care s-au infectat şi atunci cu Terapia Intensivă plină. Cei din Terapia Intensivă sunt cei care numără decedaţii, sunt cei în spatele cărora se dă cea mai mare luptă ne şi atunci ar trebui să gândim că prezentarea la medic ar trebui să se facă precoce”, a declarat oficialul.

El a mai menționat că ”bolile cronice trebuie ţinute în frâu şi trebuie reevaluate periodic”, adăugând că ”această vară a fost vara în care, ori de teamă, ori din nişte repercusiuni nedorite, aceşti pacienţi cu boli cronice nu au mai consultat medicul specialist sau medicul de familie şi atunci infecţia SARS-COV- 2 nu a făcut decât să îi decompenseze”.

Nelu Tătaru: Suntem într-un platou dinţat

Amintim că Nelu Tătaru, a declarat că traversăm o lună grea în ceea ce privește situația epidemiologică, pentru că începe școala și avem și alegeri. Acesta a mai spus că deocamdată suntem încă în primul val al pandemiei de coronavirus, într-un platou dințat.

”Noi suntem într-un platou, într-un platou din ăla dinţat, să-i spunem, al celei de-a doua faze sau a doua cocoaşă din primul val. Este o lună grea luna septembrie, prin precauţiile pe care trebuie să le asumăm şi să le respectăm toţi.

Am avut un 1 septembrie cu reluarea activităţii în restaurante, cu reluarea activităţilor în teatre şi cinematografe, cu reîntoarcerea populaţiei din concedii şi aglomerarea transportului în comun”, a menționat el.

Acesta a spus că se așteaptă și un val doi al pandemiei de coronavirus însă deocamdată nu a fost depășit primul val.

„Haideți să terminăm valul unu. În general orice pandemie a mers pe durata unui an sau un an și jumătate spre doi. Dacă ne amintim de gripa spaniolă au fost patru valuri, iar al doilea a fost mai important ca primul. Totuși vorbim de 100 de ani distanță și cred că am evoluat noi ca omenire și ca activitate medicală. Ne așteptăm și la valul doi de infectări, dar el depinde foarte mult de valul unu”, a declarat Nelu Tătaru.

Bilanțul cazurilor de SARS-CoV-2 în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, în cursul zilei de luni, în raportul zilnic, 692 cazuri noi de COVID-19 și 22 de decese legate de infecția cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore.

Totodată, autoritățile anunță că 456 de pacienți cu SARS-CoV-2 sunt internați la ATI.

Bilanțul epidemiei de coronavirus din România a urcat la un total de 104.187 de îmbolnăviri și 4.185 de morți. Din numărul total de persoane confirmate cu infecția cu noul coronavirus, la nivel național de la debutul pandemiei, 43.244 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.374 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

Până astăzi, 4.185 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Potrivit autorităților, au fost înregistrate 22 de decese (14 bărbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Maramureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Vaslui și Municipiul București.