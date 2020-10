Nelu Tătaru cere accelerarea vaccinării copiilor: „Există o serie de boli infecțioase pentru care există soluții eficiente de prevenire. Este important să le utilizăm pentru a asigura sănătatea copiilor noștri”

Ministrul Sănătăţii a cerut părinților să colaboreze cu medicii de familie pentru a accelera vaccinarea copiilor prin Programul național de vaccinare.

Nelu Tătaru cere accelerarea vaccinării copiilor

„Există o serie de boli infecțioase pentru care există soluții eficiente de prevenire, spre deosebire de infecția cu SARS-CoV-2, și este important să le utilizăm pentru a asigura sănătatea copiilor noștri”, a precizat Nelu Tătaru, potrivit unui comunicat transmis luni de Ministerul Sănătății, făcând un apel părinților să solicite medicului de familie vaccinarea copiilor, cu vaccinurile recomandate, la vârsta potrivită.

Astfel, Nelu Tătaru a precizat că instituția dispune de stocurile necesare pentru asigurarea vaccinării împotriva rujeolei-rubeolei-oreionului, a difteriei- tetanosului-poliommielitei, hepatitei B, etc, iar medicii de familie pot recupera la vaccinare copiii care nu s-au vaccinat din cauza pandemiei de COVID -19.

Ministrul a mai precizat că cele mai multe sincope s-au înregistrat la vaccinarea copiilor de 6 ani cu vaccinul tetraxim, destinat prevenirii îmbolnăvirilor prin difterie, tetanos, poliomielita și tuse convulsivă, realizându-se în proporție de doar 22%. Vaccinarea se poate realiza la vârsta de 5 si 6 ani, astfel încât copii sa fie pregătiți pentru intrarea în colectivitățile școlare.

De asemenea, Ministrul Sănătății a mai punctat că vaccinarea ROR a fost realizată în proporție de 50%, conform datelor din luna august 2020, în condițiile în care România nu a ieșit încă din epidemia de rujeolă.

Nelu Tătaru, despre creșterea numărului de infectări cu COVID-19

GATA, S-A DECIS! NU se mai schimbă ORA la finalul acestei luni, în ROMÂNIA?

Nelu Tătaru a mai precizat că dacă oamenii respectă măsurile impuse de pandemie, atunci situaţia ar putea să fie stabilă cu aproximativ 2.000 de cazuri pe zi. În caz contrar, vom vedea o creștere progresivă a cazurilor de COVID-19.

„Încercăm să stabilim un platou la 2.000, dar nu ține doar de noi. Pandemia nu se tranșează în spital. Tratăm ce se adresează spitalului și încercăm să avem cât mai puține victime și să dăm tratamente corespunzătoare. Pre-spitalul este cel care dă transmiterea în comunitate și care aduce focarele la noi", a precizat Nelu Tătaru, zilele trecute.

,,Am avut două luni în care am mers pe un registru al indicațiilor, respectate aproape de toată lumea. Am avut o cădere a numărului de cazuri la începutul lunii iunie, au insistat anumite curente de negaționare, de bagatelizare a tot ce s-a întâmplat în prima perioadă. Au urmat, începând cu 15 mai, acele relaxări sau reveniri la normalitate, a urmat un concediu. Ce vedem acum e evoluția de peste o vară întreagă și reluări de activități.

Dacă fiecare respectă acele norme, ar trebui să stabilizam acel plafon în jur de 2.000. Dacă nu, vom vedea o creștere progresivă, nu exponențială în perioada următoare. Trebuie să ne gândim nu doar la numărul de cazuri care crește. Toate acele cazuri vin pe un sistem sanitar, vor fi preluate de un corp medical deja obosit de 7 luni", a mai adăugat acesta.