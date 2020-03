Nelu Tătaru: Cred că vom ajunge la situația în care se va putea ieși din case doar cu adeverință specială sau pentru drumuri esențiale. Poliția, Jandarmeria sau Armata ar putea patrula pe străzi (VIDEO)

Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, este de părere „că vom ajunge” la situația în care ieșirea din locuințe va fi posibiliă exclusiv pe baza unei adeverințe de serviciu sau pentru deplasări esențiale, cum ar fi mersul la farmacie sau cel dedicat achiziției de alimente.

„Cred că vom ajunge, numai că limita de timp nu o știm decât în funcție de evoluție”, a afirmat Nelu Tătaru, vineri, în direct pe B1 TV, la „Bună, România” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Referitor la metoda prin care autoritățile vor încerca să afle „exact” care este traseul oamenilor spre serviciu, demnitarul a explicat: „Pe stradă, în acele momente nu vor fi numai cei care circulă. Vor fi și organe de ordine, care vor legitima. Va trebui declarat un domiciliu și va trebui declarat și traseul pe care îl vom urma către unde ne vom deplasa”.

Întrebat dacă este posibil ca pe străzi să își facă apariția patrule mixte, care să cuprindă nu numai ofițeri de poliție, dar și militari sau jandarmi, Nelu Tătaru a răspuns: „În funcție de evoluție și de necesitatea izolării ferme, da”.

Despre eventualitatea în care se va ajunge la aceste măsuri, iar anumite persoane nu le vor respecta, secretarul de stat a subliniat: „Ați văzut că ultimele hotărâri de Guvern au pus pedeapsa până la 15 ani de închisoare”.

