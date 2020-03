Nelu Tătaru: Cu o transmitere comunitară accelerată, Suceava e unul dintre cele mai fierbinți locuri din România. Încercăm să limităm focarul (VIDEO)

Secretarul de stat Nelu Tătaru, omul propus pentru ocuparea funcției de ministru al Sănătății după demisia lui Victor Costache, spune că a primit vestea nominalizării la Suceava, unde autoritățile încearcă să limiteze „un focar” de COVID-19.

„Am primit-o în unul dintre cele mai fierbinți locuri din România în aceste momente, în care avem o transmitere comunitară accelerată și în care încercăm să limităm un focar în zona Sucevei. Voi ajunge la București, voi discuta cu primul-ministru, cu ministrul Victor Costache și vom stabili și o strategie”, a declarat Nelu Tătaru, joi, în direct pe B1 TV.

Referitor la actuala situație de la Suceava, unde mai multe cadre medicale au fost infectate, iar o serie de pacienți contaminați au decedat, demnitarul a explicat: „În acest moment, am pus oarecum la punct celelalte spitale care pot fi de suport și pot asigura sănătatea locuitorilor județului Suceava. În această seară o să vedem să deschidem UPU, care poate investiga, diagnostica și dirija acești pacienți, cei cu patologie COVID-19 către secția de boli infecțioase a Spitalul Județean de Urgență Suceava, care în acest moment funcționează, dar și către spitalele mici, Fălticeni și Rădăuți, cu patologie ușoară și medie. Dacă vor prelua, dacă nu vor merge către spitalele din Centrul Universitar Iași.

Întrebat de realizatoarea Aneta Sângeorzan dacă vor face față unitățile medicale din Moldova, având în vedere că și la Spitalul Militar de Urgență din Focșani sunt probleme de acest gen, Nelu Tătaru a răspuns: „După cum știți, sunt anumite scenarii, iar în anumite scenarii, scenariul 4 spre exemplu, vom avea doar cazurile severe, grave și critice în spitalizare, pentru secțiile de boli infecțioase și ATI, unde vor fi sub monitorizare sau vor avea suport cardiovascular sau ventilator”.

