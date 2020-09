Nelu Tătaru, despre cei care se tem de redeschiderea școlilor: Mai bine și-ar face griji că parcurile sunt pline și nu se respectă regulile (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, le-a transmis, vineri, celor care se tem de redeschiderea școlilor în contextul epidemiei de coronavirus că mai bine s-ar teme de nerespectarea regulilor în parcuri și în locurile de joacă, pline acum de copii și de bunici. Tătaru a remarcat faptul că în aceste locuri nu se respectă mimine reguli de prevenire a infecției cu coronavirus. În schimb, odată început noul an școlar, vor exista norme stricte, prin urmare oamenii nu trebuie să-și facă griji.

„Haideți să respectăm regulile și să rămânem pe acest platou zimțat între 1.200 și 1.300, cu excepția zilelor de duminică și luni, când avem un număr mai mic de teste prelucrate, și să ne putem adapta cu noua situație: mersul la școală.

Am văzut îngrijorarea de acest început de școală, dar haideți să ne gândim că în acest moment parcurile și locurile de joacă sunt destul de aglomerate, vedem și bunici acolo, nu se folosesc măștile, dezinfectantul. Să nu ne temem de o reluare a școlii când avem un cadru reglat cu anumite norme. Mai degrabă să ne temem de ce se întâmplă nerespectând aceste norme dincolo de școală”, a declarat, vineri, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

