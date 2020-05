Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politcian”, că în România se raportează toate decesele pacienților infectați cu COVID-19, indiferent dacă virusul a fost cel care a dus la moartea acestora sau dacă a fost vorba despre multiple comorbidități asociate infecției cu SARS-CoV-2. Este vorba despre date raportate conform deciziilor lute la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a precizat Nelu Tătaru.

Întrebat care este adevărul cu privire la felul în care se raportează decesele pacienților cu COVID-19, în contextul în care în spațiul public circulă foarte multe informații false, inclusiv legate de faptul că s-ar da bani pentru a fi raportate decese de coronavirus, ministrul Sănătății a răspuns: ”Noi ne-am propus să raportăm toate persoanele decedate care au fost infectate cu coronavirus. Nu spun că au murit din cauza coronavirusului, au fost infectate. În ultima săptămână, 87% din cazuri aveau comorbidități. Un cumul de factori, infecția cu coronavirus, precum și bolile coexistente au dus la deces”.

De asemenea, întrebat dacă există persoane care au decedat doar din cauza coronavirusului, Nelu Tătaru a declarat: ”Există, cele pe care le găsim fără comorbidități și pe care le găsim cu insuficiență multiplă de organ, iar necropsia ne dezvoltă în acel moment modificările organelor, pulmonar, cerebral sau vascular. (...) O boală cronică poate fi decompensată de o reacție pneumonică dată de coronavirus”.

În același timp, ministrul Sănătății a precizat că, potrivit datelor oficiale, nu există o diferență semnificativă între numărul deceselor înregistrate în spitale în primele trei luni ale acestui an și numărul deceselor care au avut loc în aceeași perioadă din 2019.

”Noi am făcut o evaluare pentru lunile ianuarie, februarie și martie a deceselor din spitale pe care le-a avut. Fluctuațiile sunt foarte mici anul trecut față de acest an, aproape neînsemnate ca număr de decese, dar avem un factor declanșator, infecția cu coronavirus. Dacă ne uităm în celelalte state în care vedem și o mie de decese pe zi, atunci putem să ne punem niște întrebări, parcă anul trecut nu aveau acele o mie de decese pe zi. Sunt decizii conform Organizației Mondiale a Sănătății care ne cerea să raportăm orice infecție COVID și atunci noi o raportăm, inclusiv la cei decedați. Sunt niște studii care se fac la nivel european, sunt niște evaluări pe care le facem noi și decesele apărute într-un anumit focar ne dau și evoluția acelui focar.

Dacă avem protocolul dat pe Institutul Național de Medicină Legală în care un decedat COVID era testat înainte, după, la cei care erau decedați și nu avem o testare, se făcea o testare, inclusiv pe fragment necroptic post mortem și vedeam dacă este infectat COVID sau nu”, a mai explicat Nelu Tătaru.

Precizările ministrului Sănătății vin în contextul în care, recent, secretarul de stat din același minister, Horațiu Moldovan, a sugerat că bilanțul oficial din România al deceselor Covid-19 poate să nu reflecte realitatea. Asta pentru că multe dintre decesele au loc la pacienți care au deja multiple comorbidități aflate într-un stadiu grav. Astfel, nu se poate spune cu exactitate dacă aceștia au murit din cauza noului coronavirus.

Potrivit celui mai recent bilanț, în România au decedat 888 de pacienți infectați cu noul coronavirus. Totodatăă, Grupul de Comunicare Strategică a transmis că până joi, la ora 13.00, la nivel național erau confirmate 14.449 de infecții cu COVID-19, cu 392 mai multe comparativ cu raportarea făcută miercuri la aceeași oră. În același timp, de la debutul pandemiei, 6.144 de pacienți au fost declarați vindecați.

