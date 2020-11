Nelu Tătaru, despre examenul de rezidențiat: ''Se iau toate măsurile pentru buna desfăşurare a examenului. Analizăm organizarea unui alt examen pentru cei cu simptome de COVID-19''

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, susține că se vor adopta măsuri ca examenul de rezidențiat să se desfășoare în condiții de siguranță şi că se analizează și organizarea unui alt examen pentru cei cu simptome de COVID-19.



"Ministerul Sănătăţii analizează să se desfăşoare rezidenţiatul în condiţii de securitate maximă pentru a avea o prevenţie foarte bună, astfel încât să nu avem transmitere şi infectare", a spus Nelu Tătaru, potrivit Agerpres.



"În condiţiile în care situaţia o va permite, vom reevalua această situaţie, dar în acelaşi timp şi oportunitatea unui alt examen de rezidenţiat. Acest examen îl desfăşurăm în anumite condiţii pe care le vom adapta, începând de luni, condiţiilor noi", a precizat Nelu Tătaru.



Concursul de intrare în Rezidenţiat va avea loc pe 15 noiembrie și va fi organizat de către Ministerul Sănătăţii.

În acest an sunt disponibile 7.061 locuri şi posturi pe cele trei domenii de pregătire. Vor fi 4.518 locuri şi posturi pentru domeniul medicină generală, câte 1.219 locuri şi posturi pentru medicină dentară şi farmacie, 105 locuri pentru MApN, Ministerul Justiţiei şi MAI.



Din cauza pandemiei, examenul se va desfășura în condiții speciale în acest an. Se vor respecta măsurile impuse de pandemie precum purtarea obligatorie a măştii medicale pe durata desfăşurării examenului, circuite distincte pentru intrare/ieşire din sălile de concurs, măsurarea temperaturii la intrarea în săli, asigurarea dezinfectanţilor pentru mâini şi suprafeţe, alocarea unui număr mai mare de săli de concurs pentru asigurarea distanţării fizice, precum şi asigurarea unor săli speciale pentru candidaţii cu temperatură.

Acesta va avea loc în şase centre universitare, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, după aceeaşi metodologie, pe o durată de patru ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.