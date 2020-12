Nelu Tătaru, despre imaginile de la Spitalul din Reșita: ''Avem un management defectuos în foarte multe unităţi medicale''

În urma imaginilor apărute de la Spitalul din Reșița, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a făcut primele declarații, la Antena 3. De asemenea, acesta a cerut demiterea managerului spitalului.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița a deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu.

Nu aveau nicio afecţiune psihică

"Ne-am sesizat, am şi trimis Inspectia Sanitară de Stat, am făcut evaluările, s-au dat şi amenzi. Acolo o neacordare de asistenţă medicală, dincolo de condiţiile improprii. Chiar şi ieri şi astăzi am trimis şi Corpul de Control al ministrului care va face o evaluare. Avem acolo discuţii vis-a-vis de o acreditare a Autorităţii Naţionale de Magement şi Calitate în Săntate pentru o unitate medicală care nu prezintă nicio condiţie pentru desfăşurarea activităţii medicale. Avem un management defectuos în foarte multe unităţi medicale”, a spus Nelu Tătaru, pentru Antena 3.:

"Erau pacienţi infectaţi Covid-19, din ce am putut vedea nişte pacienţi neglijaţi, ceea ce nu trebuie să existe într-un sistem medical. Nu aveau nicio afecţiune psihică", mai adaugă acesta.

''Nu este o scuză''

"Este păcat că acei pacienţi infectaţi Covid-19, au corespondentul această patologie a Covid dă şi element de depresie dă şi agitaţie psihomotorie, dar nu este o scuză. Managementul de la Reşiţa, un manager pe care l-am schimbat pe perioada starii de urgenţă pentru management defectuos atunci când Legea 55 nu mi-a mai dat voie să pot coordona activitatea medicală a fost repus, iar astăzi vedem rezultatele” ,a mai spus Nelu Tătaru.Venise să facă curățenie în casa unei bătrâne oarbe. În dormitorul femeii avea să facă o descoperire înfiorătoare. Se afla acolo de 20 de ani

„Da, am avut o discuţie, a venit propunerea şi din partea lui (n.r preşedintele Consiliului Judeţean Reşita) şi din partea noastră pentru demiterea doamnei manager”, a mai spus Nelu Tătaru pentru Antena 3.

Ludovic Orban, despre imaginile din Spitalul din Reșita: Aşa ceva nu mai trebuie să se întâmple

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seară că, din informațiile sale, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin a declanșat procedura de schimbare a conducerii Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa. Acesta a mai spus și că șeful CJ Caraș-Severin, Romeo Dunca, ceruse dezafectarea Staţionarului în care se aflau pacienții.

"Aşa ceva nu mai trebuie să se întâmple. Acolo este vorba de un staţionar de 78 de paturi care ţine de Spitalul Judeţean Caraş-Severin, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin. După alegeri, s-a schimbat conducerea la nivelul judeţului, alegerile pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean au fost câştigate de Romeo Dunca. Imediat, noul preşedinte al Consiliului Judeţean a solicitat dezafectarea acestui staţionar. De asemenea, a înaintat documentaţia către Ministerul Sănătăţii pentru realizarea unui spital modular care să ofere cu adevărat condiţii, ca soluţie de moment, pentru că până construieşti un spital nou sau până reuşeşti să modernizezi o astfel de locaţie de spital durează. Dar ceea ce este de neînţeles este atitudinea celor care erau responsabili de spital”, a spus Ludovic Orban, la Realitatea Plus.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a cerut, miercuri Inspecţiei Sanitare de Stat (ISS) să facă urgent un control la Spitalul din Reșița. După prima zi a verificărilor, inspectorii de la ISS au aplicat amenzi în valoare totală de 18.400 de lei managerilor, altor cadre de conducere și unor angajați ai unității sanitare.

Amenzile date de către inspectorii sanitari

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății,”inspectorii sanitari au sancționat managerul unității cu o amendă în valoare de 10.000 lei, pentru neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare și reparații a clădirilor sanitare, conform HG 857/2011, art 30, lit e deși lucrările de igienizare se aflau în planul de conformare asumat de manager cu termen decembrie 2020”.

Dosar penal, în urma apariției imaginilor de la Spitalul Județean din Reșița

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița a deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu în acest caz.

”În cauză se efectuează cercetări față de faptele care se conturează din imaginile din data de 02.12.2020, ce au apărut în mass media națională, respectiv imagini filmate și alte materiale de presă din care reies indicii că mai mulți pacienți cu probleme psihice și alte probleme de sănătate, internați într-o secție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița, nu primesc îngrijiri adecvate fiind lăsați dezbrăcați pe holurile secției, direct pe ciment/podea sau alături de persoane decedate care nu au fost ridicate din saloane, precum și referitor la condițiile din saloanele/spațiile în care aceștia sunt internați”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.