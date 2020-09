Nelu Tătaru, despre începerea anului universitar: Nerespectând regulile putem să ne așteptăm și la o creștere mai mare de cazuri (VIDEO)

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a declarat, în contextul începerii anului universitar, că vor crește cazurile de infectare cu noul coronavirus dacă nu se vor respecta regulile impuse în facultăți pentru prevenirea răspândirii pandemiei de Covid-19.

”Noi am avut discuții și cu universitățile și cu consiliul rectorilor. Sunt niște activități care se desfășoară într-un concept de descentralizare și autonomie universitară, făcând împreună cu INSP-ul și Ministerul Educației acele reguli care trebuie păstrate în universități, în cantine și în cămine. Noi ar trebui să ne pune, totuși, întrebarea cum să facem să nu ajungem la 2000 de cazuri, nu ce vom face dacă ajungem la 2000 de cazuri. Aceste reglementări sunt cele care fac ca riscurile să fie cele mai mici și să putem avea doar o creștere ușoară, progresivă. Să mergem sau să rămânem la agel registru de până în 2000 de cazuri sau menținut acel platou de 1500 – 1600. Dacă respectăm acele reguli putem rămâne la acest registru al cazurilor noi de la o zi la alta, nerespectând regulile putem să ne așteptăm și la o creștere mai mare de cazuri”, a afirmat ministrul, pentru B1 TV.

