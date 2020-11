Luni seara, în platoul B1 TV, ministrul Sănătății a discutat și despre închiderea parcurilor pe timp de noapte, ca măsură pentru combaterea răspândirii noului coronavirus. Nelu Tătaru a precizat faptul că aceasta ar urma să fie o decizie luată la nivelul fiecărei localități, de către autoritățile locale, fiind cele care „știu cel mai bine unde s-ar putea forma aglomerări de persoane”.

Referitor la petrecerile organizate în apartamente sau în alt gen de spații închise, ministrul Sănătății a precizat:

„Noi căutăm tot ce înseamnă mobilitate, tot ce înseamnă evenimente și tot ce înseamnă locuri în care nu sunt respectate regulie și infectarea, iar apoi transmiterea se fac în mod accelerat. Evaluarea pe care noi am lăsat-o autorităților locale, care cunosct cluburile, zonele de promenadă, sunt cele care vor decide dacă la un anumit moment, la o anumită oră, în acele locuri se creează acele aglomerații care duc la transmitere”, a declarat Nelu Tătaru, în platoul B1 TV.

Referitor la restricționarea circulației pe timp de noapte, așa cum s-a impus în alte state europene, Nelu Tătaru a precizat:

„Avem în discuție aceste lucruri, dar ține de autoritatea locală care cunoaște foarte bine localitatea respectivă, cunoaște zonele și știe foarte bine ce se întâmplă în localitatea respectivă. De aceea pentru noi ca sistem medical, suntem cei care primim ceea ce vine din comunitate. La nivel de comunitate rămâne în continuare dispoziția organelor locale”, a precizat ministrul Sănătății.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.