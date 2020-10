Nelu Tătaru, despre întoarcerea românilor din străinătate, de Sărbători: „Dacă vin pentru mai mult timp intră în carantină, cu posibilitatea ca în cea de-a 8 zi să facă acel test” (VIDEO)

În timpul vizitei la Constanța de joi, ministrul Sănătății a fost întrebat și dacă există posibilitatea ca România să fie în „lockdown” de Crăciun și Revelion, dar și în ce condiții cetățenii din diaspora pot revenit în țară cu ocazia Sărbătorilor.

„Nu avem în discuție acest lucru. Mă repet, la fiecare comunitate locală se aplică acele restricții și acele măsuri în funcție de evoluția transmiterii comunitare”, a precizat Nelu Tătaru.

Totodată, ministrul Sănătății a explicat și în ce condiții ar putea reveni cetățenii din diaspora în țară, în contextul creșterii numărului de cazuri în toată Europa:

„După cum știți, sunt acele țări care o rata de infectare mai mare ca a anoastră. Condițiile sunt aceleași, dacă vine pentru trei zilei vin cu un test, realizat în maxim 48 de ore, negativ. Dacă vin pentru mai mult timp intră în carantină, cu posibilitatea ca în cea de-a 8 zi să facă acel test, iar dacă este negativ în cea de-a 10 să iasă din carantină”, a precizat ministrul Sănătății.

