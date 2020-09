Nelu Tătaru, despre noul an școlar: Sunt aceleași precauții - Distanțare, dezinfecție, portul măștii. Dacă aplicăm regulile, vom putea acoperi riscul de cazuri noi de coronavirus (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că distanțarea socială, purtarea măștii și dezinfecția rămân regulile de aur și în școli. Acesta a precizat că vom putea face față unei eventuale creșteri a cazurilor zilnice de coronavirus, atât timp cât regulile sunt respectate. Tătaru a susținut că majoritatea unităților de învățământ vor putea începe orele în scenariul I, adică elevii vor veni la școală. A precizat că va fi nevoie de circuite separate în școli, pentru a se evita aglomerațiile, precum și de orare special alcătuite, pentru a fi evitate aglomerările în pauze. Masca va fi obligatorie, mai puțin pentru copiii de la grădiniță, cei cu vârste până în 5 ani. Tot în școli vor trebui instalate separatoare și e absolut esențială respectarea distanțării sociale. Părinții nu vor mai trebui să completeze declarația pe propria răspundere, dar vor fi responsabili de triajul observațional. În caz că semnalează simptome, copilul va ajunge și la triajul epidemiologic, făcut de personal specializat, într-o zonă delimitată și izolată. Nicio decizie în ceea ce-l privește pe elev nu va fi luată fără acordul părintelui.

„Am mers pe drumul spre o activitate cvasinormală. Am zis că ne permitem relaxări, dar cu norme ce trebuiau respectate. În iulie și august am avut o creștere de cazuri, așa că n-au mai fost măsuri de relaxare. De la 1 septembrie avem redeschiderea restaurantelor, cinematografelor și teatrelor. Dar cea mai importantă e reînceperea anului școlar.

Sunt aceleași precauții de până acum: distanțare, dezinfecție, portul măștii. Adaptarea acestora la fiecare unitate a impus un efort maxim în ultimele luni.

Am plecat de la premisa că procesul de învățământ, sistat aproape șase luni, trebuie să înceapă. Dacă aplicăm regulile, riscul de cazuri noi le vom putea acoperi tocmai prin respectare.

Pe 7 septembrie, INSP va face publică evaluarea epidemiologică la fiecare unitate administrativ-teritorială. Fiecare din acestea va primi evaluarea în funcție de care se va face deschiderea anului școlar, pentru fiecare școală. Pe 10 septembrie, consiliile de administrație ale unităților școlare vor prezenta Comitetelor județene pentru situații de urgență, DSP-urilor și Inspectoratelor școlare scenariul la care s-au hotărât. Evaluarea în teritoriu se face de către DSP-uri, ISJ-uri, sub coordonarea Comitetelor județene pentru situații de urgență.

Vrem ca fiecare unitate școlară să înceapă în mod particular, iar cele trei scenarii să fie adoptate.

Distanțarea sau folosirea de separatoare e o condiție pentru desfășurarea primului scenariu. Condițiile în care există circuite în școli de la intrarea în curte. Diferențierea orarelor pentru a gestiona pauzele și ieșirea în curtea interioară.

Sunt luate măsuri similare în Europa.

Nu va mai fi acea declarație pe proprie răspundere, urmând ca fiecare din noi să aibă responsabilitatea acelui triaj observațional, din informarea părintelui sau observarea elevului, precum și adaptarea sau nu, după un triaj observațional, către un triaj epidemiologic de către un personal specializat, într-un spațiu de izolare. Fiecare copil într-o astfel de situație va fi însoțit și nicio decizie nu va fi luată fără acordul părintelui.

Copiii până la 5 ani nu vor purta mască.

Majoritatea școlilor pot desfășura cursurile în scenariul I.”, a declarat Tătaru.

