Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a discutat pe B1 TV despre numărul mare de cazuri de COVID-19 din România, înregistrat la două săptămâni după începerea școlii:

„Suntem la un număr de aproape 124 de mii de români infectați, aproape 100 de mii de români vindecați, dar și 557 de români în terpaie intensivă. Evaluăm fiecare județ în parte, observăm că tot ce înseamnă Brașov, Prahova, Iași sau Vaslui au un număr crescut de peste 80 de cazuri pe zi, cu Bucureștiul la peste 200 de cazuri. Sunt cazuri care se regăsesc în comunități, iar faptul că ele sunt în comunități de bătrâni, în spitale sau în comunități pentru persoanele neuro - psihice, ne face să înțelegem că sunt anumite lucruri care nu se respectă.

Dacă în această lună spuneam că va fi o lună dificilă, cu redeschiderea restaurantelor, teatrelor, cinematografe, cu începerea anului școlar, campaniile electorale sau reîntoarcerea la locul de muncă și aglomerarea transportului în comun, trebuie să vedem că fiecare dintre aceste activități se desfășoară cu anumite norme care trebuie respectate.

Am repetat-o și o să o repet de câte ori este nevoie, această pandemie nu se tranșează în spiral, ci în prespital, respectând niște condiții, având o transmitere comunitară scăzută, un număr mic de cazuri, iar noi ca sistem de sănătate să putem gestiona un număr mai mic de cazuri la ATI, la internare sau în Unitățile de Primir Urgențe.

Suntem încă în acel registru al unui platou, în jur de 1.500 de cazuri, cu o evaluare în această săptămână, dar și săptămânile următoare, cu redeschiderea școlilor și reluarea celorlalte activități”, a declarat Nelu Tătaru.

