Nelu Tătaru, despre creșterea numărului de cazuri odată cu redeschiderea restaurantelor și a școlilor: „Noi avem o evaluare care merge până în 1.500 de cazuri, în condițiile în care se respectă regulile” (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a explicat ce se va întâmpla în cazul în care România s-ar putea confrunta cu o creștere a numărului de îmbolnăviri de COVID-19, odată cu reluarea cursurilor în școli, dar și redeschiderea restaurantelor, a teatrelor și cinematografelor.

Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care se vor confrunta cu o creștere a numărului de cazuri de COVID-19, în România, odată cu redeschiderea restaurantelor și reluarea cursurilor în școli, dar și organizarea alegerilor, ministrul Sănătății a explicat:

„În măsura în care avem o respectare a regulilor impuse de fiecare prin ordin de ministru comun cu ministrul de Resort, pentru fiecare activitate care se reia, atunci putem gestiona o creștere a numărului de cazuri, o creștere mică pe care o asumăm. În măsura în care nu se vor respecta aceste reguli vom avea o creștere mare a numărului de cazuri”, a explicat Nelu Tătaru.

„Noi avem o evaluare care merge până în 1.500 de cazuri, în condițiile în care se respectă regulile. În condițiile în care nu se respectă regulile, vom avea o creștere și atunci vom fi nevoiți să revenim cu restricții în zonele în care este cazul (...) Aș merge pe o prognoză în care toată lumea respectă regulile și fiecare dintre noi ne facem partea noastră de treabă și atunci vom avea o creștere acceptabilă”, a adăugat ministrul Sănătății.

