Nelu Tătaru, despre păstrarea funcției de ministru al Sănătății după alegerile parlamentare: Personal mi-aș dori să continui o reformă pe care consider că am început-o

Nelu Tătaru a declarat, luni seară, în platoul B1 Tv că și-ar dori să rămână ministru al Sănătății și după alegerile parlamentare din data de 6 decembrie, pentru a continua reforma pe care a început-o de la preluarea funcției.

"Noi avem de făcut o reformă în sistemul în sistemul asta medical. Cred că anii următori și dacă mă întrebați pe mine, în primul an trebuie făcută reforma. Avem 4 ani fără nici un tip de alegeri. Vom avea niște alegri, vom vedea niște rezultate...Personal mi-aș dori să continui o reformă pe care consider că am început să o facem încă de pe timpul acestei pandemii", a declarat ministrul Sănătății.

