Ministrul sănătății, Nelu Tătaru a vorbit luni seară despre instituirea unui eventual lockdown în România, dar și situația de moment a sistemului sanitar.

Întrebat dacă ne paște un lockdown, Nelu Tătaru a negat acest lucru, însă a făcut anumite precizări în ceea ce privește impunerea unor noi restricții pentru limitarea răspândirii noului coronavirus de tip SARS-CoV-2.

”Cred că ar trebui să învățăm ceva sau să ne amintim. Restricțiile pe care le impunem local, în fiecare comunitate unde avem o transmitere accentuată, sunt măsuri care ar trebui să rămână și pentru o perioadă de după, când vedem că avem o scădere a numărului de cazuri. Haideți să ne amintim că noi am avut o scurtă perioadă de număr de cazuri mici, 1-8 iunie, 120-140 de cazuri.”, a spus ministrul sănătății, într-o intervenție la B1 TV.

”Nu cred că două săptămânii sunt suficiente să oprim acest virus. Ar trebui să respectăm niște reguli, menținând activitatea economică și să avem o creștere, dar din ce în ce mai mică.”, a mai spus Nelu Tătatu.

De asemenea, politicianul a subliniat faptul că activitățile economice vor merge în continuare, în ciuda unor eventuale restricții impuse pe timp de noapte.Veste de ULTIMĂ ORĂ despre Corina Chiriac. S-a întâmplat chiar AZI

”Nu cred că ar trebui să gândim la un lock-down doar o închidere de noapte. Nu cred că trebuie să ne întoarcem la a închide total. Suntem într-o situație în care avem niște reguli în desfășurare a tuturor activităților și pe care ar trebui să le respectăm. Aici este problema. Eu nu văd că am închis noaptea dacă lucrurile nu sunt respectate ziua.”, a completat ministrul Tătaru.

Întrebat dacă se vor închide mall-urile și târgurile, ministrul sănătății a răspuns că aceste măsuri se vor lua local.

”Aceste măsuri se iau efectiv local. Deci nu vom mai merge cu măsură generală la nivel național. Mergem cu măsuri locale pe care și le adaptează, în măsura creșterii sau descreșterii fiecare componentă județeană pentru fiecare localitate sau oraș în parte.”, a afirmat Nelu Tătaru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.