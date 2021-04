Nelu Tătaru, despre situația de la ATI: Nu toți facem forme de boală ușoare. Prin vaccinare scădem presiunea pe terapie intensivă din spitale (VIDEO)

Președintele Comisiei de Sănătate a Camei Deputaților, Nelu Tătaru, a declarat, marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că nu toate persoanele fac forme ușoare de bolă, iar prin vaccinare se scade numărul cazurilor grave, presiunea pe ATI din spitale și numărul de decese.

„Nu toți facem forme de boală ușoare. Ce facem noi prin vaccinare: scădem numărul de decese și de forme grave. O vaccinare ne poate duce doar să ne infectăm fără să facem boala sau poate dacă facem boala, să facem o formă mai ușoară sau asimptomatică. Acesta este rolul vaccinului în acest moment. Deci noi scădem numărul cazurilor grave, scădem presiunea pe terapie intensivă din spitale și numărul de decese. Cred că acest lucru explicat ar putea să dea orientarea către vaccinare”, a afirmat acesta.

El a spus că suntem într-o Europă în care cam toate țările se comfruntă cu problema vaccinării.

„Toate țările se confruntă cu restricții, suntem după un an de pandemie în care toată lumea vorbește de oboseală. Cred că oboseala este la toate segmentele și inclusiv la cei care vaccinează, în condițiile în care ți se pare la un moment dat că munca ta este în zadar. Nu cred că e în zadar, în acest moment cred că este o componentă a sistemului medical care este sau trebuie să fie mai activă decât a fost vreodată”, a menționat Nelu Tătaru.

