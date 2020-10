Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat luni seară, în cadrul eminiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că la Ploiești, unde pacienții stăteau în frig și ploaie, așteptându-și rândul pentru a intra în triajul organizat de medici, este un management care tratează defectuos situația.

Ministrul Sănătății a afirmat că la Ploiești nu este singura situație de acest gen.

”Cunoaștem situația de la Ploiești și nu este singura la Ploiești, unde am avut și discuții încă de acum două săptămâni, încă de acum o lună. Avem un management care tratează defectuos tot ce înseamnă atât primirea urgențe, unde putem vedea aglomerări cu paturile ocupate de izolatoare de la cei suspecți sau cei confirmați până pleacă. Solicitările noastre de atunci au fost încă de a degaja și a însemna ce este suspect câte un pat sau câte un salon pe fiecare secție în acel spital, încât acea unitate de primire urgențe să nu congestioneze”, a spus el.

Oficialul a menționat că au vorbit cu noua conducere a județului și speră ca o nouă echipă managerială să pună în practică toate deciziile.

”Deja am discutat acolo, deja am discutat și cu noua conducere a județului, în subordinea căruia se află și Spitalul Județean Ploiești, și sperăm ca o nouă echipă managerială să pună în practică toate deciziile”, a menționat Nelu Tătaru.

Întrebat de Silviu Mănăstire dacă îi va da afară, ministrul a răspuns: ”Când avem acea coordonare a Spitalelor de Urgențe putem face acest lucru. Acum nu facem decât recomandări coordonatorilor de credit sau celor care au în coordonare sau subordonare aceste unități, în speță, autorităților locale”.

