Nelu Tătaru, despre situația de la Timișoara: ”O luptă surdă” între politicieni, ”pe sănătatea românilor”. Aceeași atitudine am găsit-o la Suceava, în martie anul trecut (VIDEO)

Deputatul PNL Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății, a declarat luni seară în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că situația din acest momemnt, de la Timișoara, este similară cu ce s-a întâmplat exact în urmă cu un an la Suceava, zona cea mai afectată din România de infecțiile cu coronavirus, la începutul pandemiei.

Referindu-se la măsurile despre care se discută în aceste zile la Ministerul Sănătății, unde se ia în calcul schimbarea criteriilor de carantinare a localităților, Nelu Tătaru constată că nici după un an de pandemie măsurile nu se aplică așa cum ar trebui.

”Suntem la un an de pandemie, suntem în al treilea val și măsurile nu le învățăm nici astăzi și nu le luăm nici astăzi. Sunt niște măsuri care trebuie să meargă continuu, iar dacă discutăm de o carantină trebuie să ne gândim ce înseamnă carantina. Sunt niște criterii pentru a carantina un oraș. Sunt criterii care țin de transmiterea în comunitate, dacă avem persoane peste 65 de ani și cele cu risc care cresc ca infectare în ultima perioadă, dacă avem o creștere în ultimele 14 zile, în funcție de personalul medical din secțiile de ATI și boli infecțioase, a personalului din DSP, în funcție de locurile de la terapie intensivă, precum și alte criterii. (...)

Degeaba carantinezi un oraș, dacă nu respecți niște reguli în interiorul acelui oraș. Cred că ar trebui să ne punem și întrebarea de ce am ajuns aici. Sunt trei luni de la valul doi, când poate mulți dintre noi credeam că am scăpat. Nu. Aceste trei luni cred că trebuiau folosite într-un alt fel. Nu știu dacă ar trebui să inventăm noi altceva, decât să aplicăm niște reguli”, a declarat Nelu Tătaru.

