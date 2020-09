Prezent într-o intervenție telefonică, în direct, pe B1 TV, Nelu Tătaru a fost întrebat și dacă există posibilitatea unui lockdown în România, mai ales în contextul în care vor veni și gripele și virozele de sezon.

Mai mult decât atât, ministrul a explicat și cum s-au pregătit pentru sezonul rece și a discutat despre vaccinul antigripal care va ajunge în România:

„Nu, noi în acest moment gestionăm în continuare un platou, al celei de-a doua faze a primului val pandemic, dar în același timp ne pregătim și sezonul rece, pentru tot ce înseamnă infecții respiratorii, în special gripa. După cum știți, în luna septembrie am achiziționat cele peste 400 de mii de doze de vaccin, care a fost dirijat deja către județe și DSP-uri, urmând ca până la sfârșitul lunii noiembrie să mai avem încă două tranșe de vaccin de până la trei milioane, urmând să putem achiziționa și acele vaccinuri, prin Comisia Europeană, în jur de 50 de mii de doze, cele care sunt pe picături intranazale, pentru copiii între 2 și 6 ani”, a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă trei milioane de doze de vaccin sunt sufuciente pentru tomâni, ministrul Sănătății a explicat:

„Anul trecut am avut 1. 450.000 de doze de vaccin antigripal pentru grupele de risc, anul acesta avem 3 milioane cu posibilitatea să mai gestionă, spre finalul perioadei, încă un milion. Anul trecut, în farmacii, s-au vândut către populație în jur de 500 de mii de doze. Din informațiile pe care le avem în acest moment, în farmacii vor fi în jur de 800. 000 de doze, iar noi avem pentru luna octombrie 1. 1000.000 de doze, urmând ca restul de 900.000 să vină și în noiembrie”, a explicat ministrul Sănătății.

