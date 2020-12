Nelu Tătaru, detalii despre vaccinul COVID-19: "În ianuarie vom primi în jur de 600.000 de doze. Vaccinarea va fi adresată către corpul medical din unitățile publice și private"

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a oferit joi, în debutul ședinței de Guvern, noi detalii despre campania de vaccinare împotriva noului coronavirus. Acesta a precizat că în luna ianuarie în România vor veni în jur de 600.000 de doze de vaccin iar imunizarea va fi adresată către corpul medical din unitățile publice și private:

“Pe 21 decembrie Agenția Europeană va da un aviz pe vaccinul anti COVID-19. Va veni o tranșă simbolică de 10.000 de doze pentru fiecare stat membru din cele 27. Cele 10.000 de doze vor fi distribuite către spitalele de boli infecțioase, cele care au fost în prima linie și vor fi ultimele care vor ieși din această luptă. La nivelul Comitetului Național pentru Coordonarea Activității de Vaccinare împotriva COVID-19 se lucrează la etapa de comunicare, comunicarea care se face la nivel de fiecare grupare populațională, începând cu corpul medical. Sunt în defășurare acele conferințe online cu tot ce înseamnă corp medical pentru a avea și suportul lor în această activitate, pentru a înțelege ce înseamnă vaccinarea, efecte secundare, imunizare și când vom putea vorbi despre o imunizare la nivel populațional", a spus ministrul Sănătății.

Nelu Tătaru a precizat că au fost create deja depozitul central și depozitele regionale, unde vor fi distribuite inițial vaccinurile COVID-19:

"În aceste zile s-a și operaționalizat acel depozit central și depozitele din teritoriu, urmând să fim pregătiți pentru tot ce înseamnă venirea acestor vaccinuri și distribuirea lor la nivel regional și apoi la nivelul centrelor de vaccinare. Într-o primă etapă, în luna ianuarie vom primi în jur de 600.000 de doze iar vaccinarea va fi adresată către corpul medical din unitățile publice și private.

Centrele de vaccinare, într-o primă lună va fi la nivelul unităților medicale. La nivelul municipiului București vor fi 32 de astfeld e unități care vor fi centre de vaccinare”, a decalarat minitrul Sănătății.

