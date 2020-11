Nelu Tătaru, după tragedia de la Piatra Neamț: ''Pentru situaţia de peste 30 de ani cred că suntem vinovaţi toţi din această ţară. Spitalele care sunt în subordinea autorităților locale vor trece în coordonarea Ministerului Sănătății'' (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru a precizat, sâmbătă seară, după incendiul de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ, că „pentru situaţia de peste 30 de ani şi pentru autorităţile locale şi neimplicare cred că suntem vinovaţi toţi din această ţară, nu numai sistemul medical, fiindcă am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situaţie medicală”.

„Începând nu neapărat de mâine, începând, dacă îmi puteţi permite, de ieri ca să zicem aşa. Tot ce înseamnă reevaluarea managementului, tot ce înseamnă reevaluare capacitate de tratament a unităţilor sanitare, tot ce înseamnă coordonare de către minister a situaţie”, potrivit Adevarul.

„Coordonarea activităţii medicale trebuie să fie cea care reflectă şi situaţia de la fapt”, a mai spus Tătaru.

Nelu Tătaru a precizat că „medicii de la Neamţ sunt pregătiţi să facă faţă unei astfel de situaţii. Rămâne ca cei care asigură logistica, dotarea, subordonare, ordonatorii de credite, să asigure şi condiţiile necesare pentru activitatea medicală”.

„Este o evaluare în acest moment pe care o face atât ISU, cât şi Parchetul General. Nu este vorba dacă au autorizaţie sau nu. Aceasta o decide ISU. Având în vedere că avea o structură mai veche din Terapia de la 2 la 3, rămâne ca evaluarea care s-a făcut atunci când s-a făcut de la 2 la 3 şi astăzi când s-a decis trecerea de la etajul 3 la etajul 2, dacă a fost evaluat atât spaţiul, cât şi dotarea”.

Acesta a afirmat că din cei 6 pacienţi transferaţi, „doi sunt intubaţi invaziv, doi sunt pe SIPAP (ventilator – n.r.) şi doi sunt pe o canulă de oxigen”.

„În această seară, noi când am solicitat (transferarea medicului rănit în incendiu - n.r.), aveam locuri în Iaşi, în Bucureşti – la Floreasca şi Bagdasar Arsenie, şi avem locuri în Timişoara. După cum ştiţi, prin Banca Mondială avem în acest moment în desfăşurare centre de mari arşi la Timişoara, la Târgu Mureş şi în Bucureşti”.

El a mai spus că este evacuată doar secţia ATI de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ.

Spitalele care sunt în subordinea autorităților locale vor trece în coordonarea Ministerului Sănătății.

,,Coordonarea activității medicale trebuie să treacă în coordonarea Ministerului Sănătății. În legislația viitoare, avem și acest obiectiv de a trece toate spitalele publice în coordonarea Ministerului Sănătății.'', mai spune acesta.

„Nu, doar secţia de Terapie Intensivă, urmând ca să revenim la secţia ATI de la etajul 3, unde sunt în 24-48 de ore, 12 paturi. Pacienţii COVID sunt cei cu simpotomatologie medie, uşoară, care sunt internaţi pe secţii. Ceilalţi erau în cea de Terapie Intensivă”.

„Acolo opt paturi au ars, în celelalte opt paturi sunt cei care au fost coborâţi jos în primire urgenţă. Pot fi folosite cele 8 paturi. În următoarea perioada vedem şi evaluarea şi refacerea Terapiei Intensive. Mutăm la etajul 3, unde era fosta Terapie Intensivă. Are capacitatea de 12 paturi ATI”.

„Secţiile ATI, eu am discutat şi cu managementul spitalului: reevaluarea la tot ce înseamnă aport energetic, la tot ce înseamnă dotare, la tot ce înseamnă aport de oxigen, într-o perioadă dificilă, într-o perioadă pandemică, ca şi dotare, dar în acelaşi timp şi siguranţa a pacientului”.

Reamintim că un incendiu puternic a izbucnit în jurul orei 18:30, la secția ATI de la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, unde bolnavii COVID se aflau intubați. A fost activat planul roșu de intervenție. Zece persoane au murit și alți cinci se află în stare critică. Secția de Terapie Intensivă a spitalului a fost distrusă, iar ceilalți pacienți urmează să fie transportați la alte spitale. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere şi o autoscară.

