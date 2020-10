Nelu Tătaru: Elementul școală nu este cel care face infectarea, ci drumul până la școală, acei părinți care așteaptă în grupuri la poarta școlii

Nelu Tătaru a vorbit, luni seară, în platoul B1 TV despre răspândirea noului coronavirus prin itermediul școlii. Ministru Sănătății a declarat că școala nu este un factor de transmitere, atâta timp cât elevii respectă msăurile de siguranță, însă transportul până la unitățile de învățământ și îmbulzirea părinților pe la porțile unităților de învățământ constituie pericolul de infectare.

"Infectarea la copii a însemnat 6 - 6,5% din tot ce a însemnat 0-19 ani. O componentă pe care o aveam săptămâna trecută de 4000 de copii infectați între 0 și 9 ani și de 7000 și ceva între 10 și 19 ani. Elementul școală nu este în sine... este cel mai bine reglementat, ca să spunem așa, dar drumul până la scoală, acei părinți care așteaptă în grupuri la poarta școlii 4 ore până termină copiii...Hai să reamintim transportul până la școală și de la școală, deci elementul școală nu este cel care face infectarea", a spus Tătaru.

Întrebat dacă există si posibilitatea ca copiii care se duc la scoală asimptomatici, apoi vin acasă și-și infectează bunici și persoanele mai vulnerabile din familie, ministrul a spus că depinde de cât de mult au fost respectate măsurile de protecție.

"Este relativă, sunt studii pe care le facem.Î n măsura în care respectă acele reguli cu masca am și o distanțare, separatoare, ieșirea in pauză este controlată, în pauză ieșim doar dacă este necesar, respectarea acestor reguli nu ar trebui să producă infecții", a mai spus ministrul.

